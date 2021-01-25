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В Генконсульстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян

Анна Касаткина
21:24 25.01.2021
В российской дипмиссии пообещали внимательно следить за ситуацией.
В Генконсульстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян
© Фото: Onur Sagsoz globallookpress
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Двое пострадавших при нападении в Стамбуле россиян находятся под контролем медиков, третьего скоро выпишут из больницы. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в турецкой столице.

«Двое пострадавших находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы», – говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.

В Генконсульстве отметили, что сотрудники будут внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья граждан.

Вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле вечером в воскресенье, 24 января. Граждане – мужчина и две женщины – получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу. Подозреваемый в преступлении задержан. По информации турецких СМИ, мужчина работает сборщиком мусора, у него около 30 судимостей и имеются проблемы с психикой. Предварительной причиной конфликта назван отказ россиян дать ему денег.

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