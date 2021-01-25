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Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли Германии и СССР во Второй мировой

Виктория Ивашечкина
20:04 25.01.2021
В октябре прошлого года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подняла вопрос об усилении соответствующих законодательных мер.
Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли Германии и СССР во Второй мировой
© Фото: Евгений Халдей РИА Новости
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Российский лидер Владимир Путин рекомендовал подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству. 

Уточняется, что вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и Германии, подняла в конце прошлого года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

При этом президент согласился с предложением. Он отметил, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».

Ранее Владимир Путин призвал не допускать искажения истории и роли отечественных спецслужб в разгроме нацизма. По словам российского лидера, роль разведчиков всегда будет неоспорима в вопросах защиты национальных интересов и борьбы с терроризмом.

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