Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли Германии и СССР во Второй мировой

Российский лидер Владимир Путин рекомендовал подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Уточняется, что вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и Германии, подняла в конце прошлого года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

При этом президент согласился с предложением. Он отметил, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».

Ранее Владимир Путин призвал не допускать искажения истории и роли отечественных спецслужб в разгроме нацизма. По словам российского лидера, роль разведчиков всегда будет неоспорима в вопросах защиты национальных интересов и борьбы с терроризмом.