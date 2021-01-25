Один человек погиб: стали известны подробности пожара на заводе в Уфе

В МЧС России сообщили, что на месте пожара на заводе в Уфе происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами.

По последним данным, развернуто четыре участка тушения пожара. Также работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.

По последним данным, есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он был доставлен в больницу Уфы.

Также была организована работа оперативного штаба. В ликвидации последствий пожара задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС РФ 90 человек и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на заводе в Уфе горят две емкости на открытой площадке, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МЧС России по республике Башкортостан. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:20 МСК.