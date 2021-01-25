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Патрушев и помощник Байдена по нацбезопасности обсудили СНВ-3

Анна Касаткина
20:16 25.01.2021
Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
Патрушев и помощник Байдена по нацбезопасности обсудили СНВ-3
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В ходе него обсуждались продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружения (ДСНВ, СНВ-3) и вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, рассказали в пресс-службе Совбеза РФ.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности», – говорится в сообщении.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2021 года. В США ранее сообщили о готовности продлить его действие на следующие пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. В МИД РФ заявили, что практическая работа по продлению ДСНВ уже началась.

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