Минкульт Украины включил Алену Апину в черный список
По состоянию на 25 января в списке министерства значатся 159 человек.
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
Российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову внесли в черный список на Украине. Об этом сообщает сайт министерства культуры и информационной политики страны.
Уточняется, что письма от Службы безопасности Украины о включении Апиной и Глебовой в перечень поступили в ведомство 14 января.
«Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в перечень», – говорится в сообщении.
По состоянию на 25 января в списке министерства значатся 159 человек.