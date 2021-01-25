Минкульт Украины включил Алену Апину в черный список

Российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову внесли в черный список на Украине. Об этом сообщает сайт министерства культуры и информационной политики страны.

Уточняется, что письма от Службы безопасности Украины о включении Апиной и Глебовой в перечень поступили в ведомство 14 января.

«Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в перечень», – говорится в сообщении.

По состоянию на 25 января в списке министерства значатся 159 человек.