Ученые заявили о возможной необходимости создания вакцины от COVID-19 для животных

Британские и американские ученые заявили, что домашним животным в будущем может понадобиться прививка от COVID-19, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В исследовании специалистов научно-исследовательского Института Эрлхэма в английском Норидже и Миннесотского университета в США отмечается, что эволюция вируса среди животных «представляет собой значительный долгосрочный риск общественному здравоохранению».

По мнению ученых, нельзя исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции, передает Sky News.

Авторы исследования уверены , что разработку препарата необходимо вести, даже если до сих пор не были подтверждены факты передачи COVID-19 человеку от собак и кошек.

Также ученые заявили, что Россия «уже начала разрабатывать вакцину для животных», добавив, что информации о ней очень мало.