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МЧС опубликовало видео с места крупного пожара на заводе в Уфе

Анна Касаткина
19:21 25.01.2021
Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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На заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе горят две емкости на открытой площадке, пожару присвоен четвертый ранг сложности. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

Ведомство опубликовало кадры с места пожара – на нем можно увидеть масштаб возгорания и работу экстренных служб.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:20 мск. На место выехали пожарные и лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Ведется наращивание сил и средств.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. Ранее СМИ сообщили, что пострадал как минимум один человек, еще один – пропал без вести, его разыскивают.

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