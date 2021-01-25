МЧС опубликовало видео с места крупного пожара на заводе в Уфе

На заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе горят две емкости на открытой площадке, пожару присвоен четвертый ранг сложности. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

Ведомство опубликовало кадры с места пожара – на нем можно увидеть масштаб возгорания и работу экстренных служб.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:20 мск. На место выехали пожарные и лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Ведется наращивание сил и средств.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. Ранее СМИ сообщили, что пострадал как минимум один человек, еще один – пропал без вести, его разыскивают.