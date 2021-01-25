В Баку в жилом доме произошел взрыв

В Баку в жилом доме произошел сильный взрыв. Сообщается, что на данный момент сотрудники МЧС спасли из-под завалов двух человек - женщину и ребенка.

Инцидент произошел в одном из домов Хырдалане, в 27-м квартале города. После мощного взрыва в доме начался пожар.

Отмечается, что ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих домов. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Предположительно, под завалами еще есть люди. Причины взрыва уточняются, передает Sputnik Азербайджан.