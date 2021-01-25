Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео

Взрыв на химическом предприятии в Уфе попал на камеру. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, еще один пропал без вести.

По информации СМИ, на заводе «Уфаоргсинтез» (принадлежит «Башнефти», входящей в структуру ПАО НК «Роснефть») воспламенились две емкости с синтетическим спиртом. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.

На месте работают четыре пожарных расчета, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает «Башинформ».