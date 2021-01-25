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Россия направит ноту США из-за распространения фейков интернет-гигантами

Виктория Ивашечкина
18:14 25.01.2021
Также в МИД РФ подчеркнули, что блокировка на западных платформах официальных российских аккаунтов «находится вне правовых норм».
Россия направит ноту США из-за распространения фейков интернет-гигантами
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона направит США ноту в связи с массовым распространением фейков американскими интернет-платформами.

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена нота на участие интернет-платформ американских компаний в распространении фейков», - подчеркнула Захарова в интервью для телеканала «Россия 24».

По ее словам, наряду с этим блокировка на западных платформах официальных российских аккаунтов «находится вне правовых норм». Захарова подчеркнула, что Россия будет поднимать эту тему в двусторонних контактах с США и на профильных международных площадках.

Ранее сообщалось, что послу США заявили протест из-за поддержки незаконных акций в России. В МИД РФ отметили, что поддержка несогласованных митингов, а также заявление Госдепа США рассматриваются в качестве прямого вмешательства во внутренние дела страны.

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