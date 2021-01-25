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В МИД России заявили о начале практической работы по продлению СНВ-3

Анна Касаткина
18:04 25.01.2021
По словам представителя ведомства Марии Захаровой, над продлением договора сейчас работают эксперты.
В МИД России заявили о начале практической работы по продлению СНВ-3
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Практическая работа на уровне экспертов началась по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил договор о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее в США сообщили о готовности продлить действие договора СНВ-3 на пять лет.

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