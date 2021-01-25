Эксперты объяснили, почему вакцина справится и с новыми формами коронавируса

Обнаруженный в середине декабря в Великобритании новый, более заразный штамм коронавируса выявлен, как минимум, в 40 государствах и продолжает распространяться. В эфире программы «Скрытые угрозы» доктор медицинских наук, профессор, руководитель национального проекта «Здоровье» Дмитрий Еделев заявил, что из-за высокой скорости распространения данный штамм начинает вытеснять другие формы COVID-19.

«Вирус, который быстрее размножается, захватывает мир, вытесняет все остальные вирусы. И британский вирус, как до этого испанский, показывает ту же самую форму своего размножения», - объяснил врач.

По словам профессора, из-за постоянного появления новых мутаций, коронавирус приобретает новые свойства и возможности для заражения. Так, начиная с осени 2020 года врачи стали чаще фиксировать зараженных COVID-19 детей, хотя ранее считалось, что чем моложе человек, тем он менее подвержен заражению.

«Есть уже сообщения о том, что это штамм, в отличие от всех предыдущих, активно поражает молодых людей. И если мы весной не видели детей в возрасте 8 лет, которые поражались коронавирусной инфекцией, то осенью уже у нас появились такие дети», - заявил доктор.

При этом вакцины против коронавирусной инфекции не потеряют своей эффективности при борьбе с британской версией COVID-19. Заведующий отделом вирусов лаборатории биологии и индикации вирусов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко объясняет это тем, что британский штамм на 80% совпадает с первоначальным китайским.

«Мутации несущественные, как их расценивают молекулярные генетики. Угрозы в настоящее время нет. И поэтому вакцина остается основным фактором, который может изменить ситуацию по заболеваемости в пандемию, вот в настоящее время», - пояснил эксперт.

Уверенность в том, что российская вакцина будет эффективна и против британской версии вируса выразил руководитель национального проекта «Здоровье» Дмитрий Еделев.

«Российская вакцина справляется со всеми 7 существующими штаммами. Она вероятнее всего, с большей долей вероятности справится и с восьмым британским штаммом», - заявил доктор медицинских наук.

Между тем, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, об этом сегодня заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Глава государства также отметил, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.