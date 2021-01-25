Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты объяснили, почему вакцина справится и с новыми формами коронавируса

Владимир Расходчиков
20:20 25.01.2021
Медицинские эксперты обозначили главные особенности британского штамма COVID-19 и прокомментировали эффективность вакцин против него.
Эксперты объяснили, почему вакцина справится и с новыми формами коронавируса
© Фото: Tpg, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Обнаруженный в середине декабря в Великобритании новый, более заразный штамм коронавируса выявлен, как минимум, в 40 государствах и продолжает распространяться. В эфире программы «Скрытые угрозы» доктор медицинских наук, профессор, руководитель национального проекта «Здоровье» Дмитрий Еделев заявил, что из-за высокой скорости распространения данный штамм начинает вытеснять другие формы COVID-19.

«Вирус, который быстрее размножается, захватывает мир, вытесняет все остальные вирусы. И британский вирус, как до этого испанский, показывает ту же самую форму своего размножения», - объяснил врач. 

По словам профессора, из-за постоянного появления новых мутаций, коронавирус приобретает новые свойства и возможности для заражения. Так, начиная с осени 2020 года врачи стали чаще фиксировать зараженных COVID-19 детей, хотя ранее считалось, что чем моложе человек, тем он менее подвержен заражению.

«Есть уже сообщения о том, что это штамм, в отличие от всех предыдущих, активно поражает молодых людей. И если мы весной не видели детей в возрасте 8 лет, которые поражались коронавирусной инфекцией, то осенью уже у нас появились такие дети», - заявил доктор.

При этом вакцины против коронавирусной инфекции не потеряют своей эффективности при борьбе с британской версией COVID-19. Заведующий отделом вирусов лаборатории биологии и индикации вирусов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко объясняет это тем, что британский штамм на 80% совпадает с первоначальным китайским.

«Мутации несущественные, как их расценивают молекулярные генетики. Угрозы в настоящее время нет. И поэтому вакцина остается основным фактором, который может изменить ситуацию по заболеваемости в пандемию, вот в настоящее время», - пояснил эксперт.

Уверенность в том, что российская вакцина будет эффективна и против британской версии вируса выразил руководитель национального проекта «Здоровье» Дмитрий Еделев.

«Российская вакцина справляется со всеми 7 существующими штаммами. Она вероятнее всего, с большей долей вероятности справится и с восьмым британским штаммом», - заявил доктор медицинских наук.

Между тем, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, об этом сегодня заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Глава государства также отметил, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.