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Суд заключил под стражу подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве

Светлана Иванова
17:52 25.01.2021
Алексей Девятаев заключен под стражу до 23 марта 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подозреваемый в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве заключен под стражу на два месяца. Соответствующее решение принял Щербинский районный суд города Москвы. В частности, для Алексея Девятаева избрана мера пресечения в виде заключения - до 23 марта 2021 года.

Девятаев и его брат проходят фигурантами по трем статьям: «Убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение оружия» и «Пособничество в убийстве двух и более лиц».

Инцидент произошел во время празднования второго дня свадьбы в Новой Москве 22 января. Бытовой конфликт между братом жениха и одним из гостей перерос в драку. Соперники и 34-летний жених вышли на улицу поговорить. Позже гости слышали звуки выстрелов, однако приняли их за салют. Тела убитых были обнаружены после окончания торжества. 

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