Суд заключил под стражу подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве

Подозреваемый в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве заключен под стражу на два месяца. Соответствующее решение принял Щербинский районный суд города Москвы. В частности, для Алексея Девятаева избрана мера пресечения в виде заключения - до 23 марта 2021 года.

Девятаев и его брат проходят фигурантами по трем статьям: «Убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение оружия» и «Пособничество в убийстве двух и более лиц».

Инцидент произошел во время празднования второго дня свадьбы в Новой Москве 22 января. Бытовой конфликт между братом жениха и одним из гостей перерос в драку. Соперники и 34-летний жених вышли на улицу поговорить. Позже гости слышали звуки выстрелов, однако приняли их за салют. Тела убитых были обнаружены после окончания торжества.