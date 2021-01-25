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Слуцкий заявил, что добиться выхода России из ПАСЕ не получится

Анна Назайкина
17:38 25.01.2021
Ранее депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии.
Слуцкий заявил, что добиться выхода России из ПАСЕ не получится
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре со «Звездой» заявил, что добиться выхода России из Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не получится, несмотря на действия «стратегических друзей».

«Сегодня градус напряжения в ПАСЕ по России гораздо качественно ниже, нежели год назад. Своей работой (даже пандемия здесь не помешала) с политическими группами, национальными делегациями по разным знаковым инициативам, по будущему Совета Европы российская делегация устойчиво вернулась в ткань работы институтов Совета Европы и в частности Парламентской ассамблеи»,- сказал он.

Также, по словам депутата, СЕ является самой широкоохватной организацией Европы, поэтому партнерам РФ не стоит надеяться на то, что Россия выйдет из нее.

«Как бы ни изощрялись наши стратегические друзья, им не удастся добиться выхода России из Совета Европы. Это уже задумка, прошедшая точку невозврата, не получится...Россия вернулась в Совет Европы. И кто бы как бы ни хотел противного, добиться нашего выхода из самой широкоохватной организации Европы и ее Парламентской ассамблеи не получится, не надейтесь», - заявил Слуцкий.

Ранее Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России на зимней сессии. Как отмечается в сообщении, голосование по этому вопросу пройдет на этой неделе.

В ходе открытия в понедельник зимней сессии Ассамблеи, глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России. Затем было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации.

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