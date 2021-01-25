Около двухсот туристов застряли на канатной дороге в Красной Поляне

Порядка 200 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Туристам пришлось ждать помощи около двух часов.

По информации мэрии Сочи, подъемники остановились из-за технического сбоя. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия проходит спасательная операция. Людей эвакуируют при помощи альпинистского снаряжения.