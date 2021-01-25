Около двухсот туристов застряли на канатной дороге в Красной Поляне
На месте происшествия проходит спасательная операция.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Порядка 200 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Туристам пришлось ждать помощи около двух часов.
По информации мэрии Сочи, подъемники остановились из-за технического сбоя. Пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия проходит спасательная операция. Людей эвакуируют при помощи альпинистского снаряжения.