Полиция задержала подозреваемого в нападении на россиян в Стамбуле

СМИ сообщают, что подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле задержан.

По информации местных изданий, у мужчины ранее было около 30 судимостей, а также, предположительно, проблемы с психикой. Уточняется, что задержанный работал сборщиком мусора.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле вечером в воскресенье, 24 января. Граждане РФ в результате происшествия получили ранения. Угрозы для их жизни нет. По сообщениям СМИ, пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.