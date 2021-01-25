СМИ: вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле
Граждане РФ получили ранения, но угрозы для их жизни нет.
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СМИ сообщают, что вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле.
Уточняется, что граждане РФ в результате происшествия получили ранения. Угрозы для их жизни нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.
«По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», - подчеркнул источник.
Также подчеркивается, что инцидент произошел вчера вечером, 24 января, в районе Бешикташ.
На данный момент полицейские ведут поиски предполагаемого преступника.