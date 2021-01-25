Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пашаева вызвали на допрос по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова

Светлана Иванова
16:03 25.01.2021
Допрос состоится во вторник, 26 января.
Пашаева вызвали на допрос по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты. Об этом сообщил сам Пашаев РИА Новости. В частности, он отметил, что появится во вторник, 26 января, на допросе в ГСУ Москвы в качестве свидетеля.

«Я собираюсь на него пойти, потому что мне самому интересно, на каком основании они хотят меня, как адвоката по уголовному делу, опросить, так как они не имеют на это права», - задался вопросом Пашаев, подчеркнув, что пока не услышал законного обоснования.

Бывший защитник Ефремова добавил, что у него нет какой-либо информации о движении по данному делу, включая возможных обвиняемых.

В июне 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника и устроил смертельную аварию в центре Москвы. Ефремов был осужден на восемь лет колонии, но позже приговор сократили на полгода.

Из-за показаний свидетелей на процессе, которые сообщили о том, что якобы видели кого-то другого в автомобиле актера, были возбуждены три уголовных дела. Суд в итоге признан недостоверными эти показания. По завершении судебного процесса над Ефремовым Пашаева на год лишили адвокатского статуса за публичную активность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:05 В стране и мире
Видео
Толстой оценил попытку украинской делегации ограничить полномочия РФ в ПАСЕ
14:55 В стране и мире
Видео
Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование о дворце в Геленджике»
13:29 Эксклюзив
Видео
В филармонии Ярославля не готовы заявлять о правах на песни Высоцкого
11:59 В стране и мире
В Роскосмосе прокомментировали информацию об отстранении от лунной программы
10:00 Эксклюзив
Директор Шаляпина рассказала о длительной депрессии у артиста
Популярное
Популярное
СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни
Названа причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука
Назван простой способ диагностики коронавируса в домашних условиях
Врач назвал привычку, которая гораздо опаснее курения сигарет
Ученые назвали главную опасность ночного недосыпа
Видео
Ученый заявил, что в Лох-несском озере живет семья чудовищ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.