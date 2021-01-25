Пашаева вызвали на допрос по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова

Бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты. Об этом сообщил сам Пашаев РИА Новости. В частности, он отметил, что появится во вторник, 26 января, на допросе в ГСУ Москвы в качестве свидетеля.

«Я собираюсь на него пойти, потому что мне самому интересно, на каком основании они хотят меня, как адвоката по уголовному делу, опросить, так как они не имеют на это права», - задался вопросом Пашаев, подчеркнув, что пока не услышал законного обоснования.

Бывший защитник Ефремова добавил, что у него нет какой-либо информации о движении по данному делу, включая возможных обвиняемых.

В июне 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника и устроил смертельную аварию в центре Москвы. Ефремов был осужден на восемь лет колонии, но позже приговор сократили на полгода.

Из-за показаний свидетелей на процессе, которые сообщили о том, что якобы видели кого-то другого в автомобиле актера, были возбуждены три уголовных дела. Суд в итоге признан недостоверными эти показания. По завершении судебного процесса над Ефремовым Пашаева на год лишили адвокатского статуса за публичную активность.