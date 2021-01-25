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Путин заявил, что все политические акции должны проходить в рамках закона

Анна Касаткина
15:59 25.01.2021
Выходящие за рамки законодательства действия, по словам президента, опасны и приводят раскачке общества.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Все люди имеют право заниматься политической деятельностью и выражать свое мнение о происходящем в стране, но в рамках закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя незаконные акции 23 января.

«Все люди имеют право на политическую деятельность, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона», – сказал он на встрече со студентами в Татьянин день.

Выходящие за рамки законодательства действия, по его словам, опасны и приводят раскачке общества.

Путин подчеркнул, что в рамках закона и служебных обязанностей должны действовать и правоохранительные органы.

Президент также привел в пример США, где участникам штурма Капитолия грозит от 15 до 25 лет тюрьмы. Кроме того, он назвал недопустимым «выталкивать вперед» на незаконных акциях несовершеннолетних, отметив, что точно так же поступают террористы.

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