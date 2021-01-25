СМИ: Байден отменит распоряжение Трампа по запрету на въезд в США из-за COVID-19

Президент США Джо Байден введет ограничение на въезд в страну для большинства иностранных граждан, посещавших в недавнем прошлом ЮАР. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники в сфере американского здравоохранения.

Согласно обнародованному материалу, соответствующее решение, принятое с целью сдерживания распространения пандемии и нового штамма коронавируса, начнет действовать с 30 января.

Также, по данным агентства, Байден отменит 25 января разрешение своего предшественника Дональда Трампа на въезд в США для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. При этом авторы публикации отмечают опасения ряда специалистов, что существующие вакцины могут быть недостаточно эффективными для борьбы с южноафриканским штаммом COVID-19.