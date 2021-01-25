Врач рассказал о влиянии перепадов температуры на здоровье людей

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал «Звезде» о том, необходимо ли людям предпринимать какие-либо меры в случае небольшого перепада температуры. По мнению специалиста, здоровью при минимальных изменениях погоды ничего не угрожает.

«Похолодание в начале февраля ожидается минимальное, перепады температуры незначительные. Организм человека нормально реагирует на подобное», - подчеркнул врач.

По его словам, какие-либо вмешательства (к примеру, прием определенных лекарств или дополнительные часы сна) не нужны.

«Вот если резкое потепление или похолодание на 20 градусов, тогда нужно предпринимать меры. То, что в пределах 5-7 градусов, нормально. Повышения или понижения артериального давления людям опасаться не стоит», - отметил Водовозов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в последнюю неделю января в европейской части России установится рекордно высокая для этого времени года температура, от 0 до плюс 3 градусов.

В частности, по словам синоптиков, на юг европейской части страны придет аномальное тепло. Температура в этом регионе будет достигать от плюс 10 до плюс 14 градусов.

При этом, например, уже в первые дни февраля ожидается небольшое похолодание на территории Центральной части России: от минус 3 до 5 градусов в дневное время суток.