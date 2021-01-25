Послу США заявили протест из-за поддержки незаконных акций в России

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков провел разговор с послом США в Москве Джоном Салливаном в связи с публикациями в социальных сетях дипломатической миссии о незаконных акциях протеста. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Дипломат отметила, что американским коллегам заявлен решительный протест из-за поддержки несогласованных митингов. Российской стороной данные материалы, а также заявление Госдепа США рассматриваются в качестве прямого вмешательства во внутренние дела государства.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Москва призывает Вашингтон соблюдать российские законы.