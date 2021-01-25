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Толстой оценил попытку украинской делегации ограничить полномочия РФ в ПАСЕ

Анна Касаткина
15:05 25.01.2021
По словам заместителя председателя ПАСЕ, на текущую работу происходящее не влияет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Council of Europe Parliamentary, via, Globallookpress
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Попытка украинской делегации ограничить полномочия РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не влияет на текущую работу. Об этом заявил заместитель председателя ПАСЕ Петр Толстой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что заместителя председателя ГД Толстого утвердили на новую должность.
Толстой назвал действия Украины предсказуемыми.

«Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина», – сказал он.

Толстой добавил, что, несмотря на происходящее, Россия в течение зимней сессии будет голосовать по всем вопросам.

«На текущую работу это никак не влияет. Доклад по нашим полномочиям будет представлен в конце сессии в четверг. Всю сессию мы будем голосовать и, соответственно, по всем вопросам проводить нашу линию», – отметил он.

Глава делегации Украины Мария Мезенцева во время открытия зимней сессии Ассамблеи предложила оспорить по существу полномочия делегации РФ. Впоследствии прошло голосование, по итогам которого большинство поддержало предложение украинского представителя об опротестовании полномочий делегации.

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