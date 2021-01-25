Синоптик рассказал, когда придет похолодание в Европейскую часть России

Похолодание, которое придет на смену аномальной оттепели в Европейской части России и в Москве, в частности, ожидается только к концу недели. Об этом в комментарии «Звезде» заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Синоптик подчеркнул при этом, что ни резкое похолодание, ни большие морозы не ожидаются.

«Вот это потепление, даже можно сказать, оттепель, поскольку температура положительная, продлится большую часть недели, и похолодание будет постепенным, даже с возвратом, в среду станет прохладнее, температура, если сейчас три с половиной градуса, то где-то 0, плюс один, потом опять на денечек потеплеет до плюс двух, и такое вот постепенное понижение температуры начнется только в конце недели», - указал Синенков.

Синоптик добавил, что в пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха понизится до устойчивого минуса. Наиболее вероятными показателями в дневные часы сотрудник центра погоды «Фобос» назвал минус два, минус четыре градуса и минус семь, минус восемь в ночные часы. Может быть, местами до минус 10 градусов, добавил Синенков.

Как объяснил синоптик, изменение погоды будет связано с деятельностью холодного циклона, который принесет холодные воздушные массы на смену теплому влажному воздуху из южной Европы, поступающему в Центральную часть России сейчас.