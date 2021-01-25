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ОП РФ предложила ограничить шумные ремонтные работы тремя днями в неделю

Ян Брацкий
01:52 25.01.2021
Постоянный шум от проведения ремонтных работ мешает собственникам других квартир сосредоточиться на удаленной работе.
ОП РФ предложила ограничить шумные ремонтные работы тремя днями в неделю
© Фото: Alexei Moschenkov Russian Look Globallookpress
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В России предложили ограничить проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах тремя днями в неделю. С таким предложением к Минстрою обратилась Общественная палата. Новостроек данная инициатива не коснется.

В настоящее время шуметь во время ремонта можно восемь часов, кроме праздничных и выходных дней. Однако, от многих собственников начали поступать жалобы, что под аккомпанемент перфоратора невозможно работать на удаленке. Доводы собственников услышали и изучили не только в Общественной палате, но и в Госдуме, где положительно восприняли инициативу, пишут «Известия».

Из письма общественников следует, что на проведение шумных ремонтных работ можно отвести три дня в неделю, например: понедельник, среду и пятницу с сохранением обязательного «тихого часа». По их мнению, в условиях новой реальности, после пандемии очень многие россияне перейдут на удаленный режим работы.

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