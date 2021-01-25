Президент РФ Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование о дворце в Геленджике». По словам главы государства, ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам никогда не принадлежит и не принадлежало.

«Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Cкучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще», - ответил Путин на вопрос о фильме Алексея Навального.

По словам президента РФ, данная тема муссировалась давно, просто представился удобный случай скомпилировать и попытаться «промыть гражданам мозги».

Также Путин заявил, что не смотрел данный фильм, так как у него нет для этого свободного времени, однако помощники президента представили ему видеоподборку.