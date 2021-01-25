Путин заявил об увеличении числа бюджетных мест в вузах

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях смогут 60% выпускников школ. Об этом президент заявил во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест. Преимущественно их получат вузы в регионах», - отметил Путин.

По его словам, в будущем число выпускников школ будет расти благодаря программам поддержки семьи, рождаемости и демографического развития.

Также российский лидер назвал преимущества и недостатки системы Единого государственного экзамена. По его словам, благодаря ее появлению увеличилось число поступающих в главные вузы страны подростков из регионов. При этом, как считает Путин, система ЕГЭ сталкивается со справедливой критикой.