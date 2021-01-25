Путин назвал преимущества и недостатки ЕГЭ

Российский президент Владимир Путин считает, что система Единого государственного экзамена имеет ряд преимуществ.

В частности, благодаря ее появлению увеличилось число поступающих в ведущие вузы страны подростков из регионов. Об этом лидер страны заявил в ходе онлайн-встречи с российскими студентами.

«Ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны», - указал Путин.

При этом глава РФ признал, что система ЕГЭ сталкивается со справедливой критикой. В частности, со стороны тех, кто «не приемлет такую форму выявления знаний» и поступления в вузы. Путин обратил внимание на то, что ЕГЭ продолжает модернизироваться, а при определении абитуриентов в ряд высших учебных заведений страны применяется также смешанная система.