Инфекционист объяснил низкую заболеваемость гриппом в РФ

В России в этом эпидемиологическом сезоне практически нет заболевших гриппом. Это связано с тем, что большая часть населения в стране привилась от гриппа. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Сейчас мы видим, что гриппа практически нет. Я думаю, что сказалась и вакцинация, но еще и в немалой степени то, что мы все носим маски, соблюдаем социальную дистанцию, носим перчатки», - пояснил РИА Новости Малышев.

Инфекционист добавил, что поскольку острая респираторная вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, то меры профилактики от COVID-19 дают защиту и от других вирусных заболеваний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость в стране находится на минимальном за последние 20 лет уровне. По ее словам, почти 60% россиян привиты от гриппа.