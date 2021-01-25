Путин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в РФ позволяет аккуратно снимать ограничения

Владимир Путин заявил, что ситуации с коронавирусом в России стабилизируется. Также президент РФ добавил, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране позволяет аккуратно снимать введенные ограничения по COVID-19.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч», - сказал глава государства на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За минувшие 24 часа в стране полностью выздоровело 19 003 человека.

В общей сложности на сегодняшний день в РФ обнаружено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.