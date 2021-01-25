В ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы не подтвердили полномочия делегации России на зимней сессии. Как отмечается в сообщении, голосование по этому вопросу будет проведено в среду.

Во время открытия зимней сессии Ассамблеи, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации РФ. Впоследствии прошло голосование, по итогам которого большинство поддержало предложение украинского представителя об опротестовании полномочий делегации.

Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий заявил, что, если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях Ассамблеи.