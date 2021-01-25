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Путин сообщил о регистрации российской вакцины от COVID-19 в 13 странах

Тамара Астапенкова
14:17 25.01.2021
Президент также отметил стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ.
Путин сообщил о регистрации российской вакцины от COVID-19 в 13 странах
© Фото: Ddp Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российская вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в 13 странах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Сейчас мы обладаем уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы», - рассказал глава государства.

Президент России отметил стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Он добавил, что согласно докладам об эпидемиологической обстановке, «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел». Также Путин добавил, что снижается и количество инфицированных, сейчас в сутки регистрируется меньше 20 тысяч.

Глава государства также отметил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой.

«Повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой, связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса», - пояснил президент РФ.

Путин выразил уверенность, что большинство студентов соскучились по общению с друзьями и преподавателями. Он отметил работу, проделанную педагогическими коллективами вузов, которые «как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, весь учебный процесс продолжались».

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