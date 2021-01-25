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Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад

Иван Линдеманн
14:12 25.01.2021
По словам мэра, это позволяет властям постепенно возвращать столицу к нормальной жизни. 
Собянин заявил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад. Об этом во время посещения госпиталя для пациентов с COVID-19 на ВДНХ сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, это позволяет властям постепенно возвращать столицу к нормальной жизни. 

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах», - уточнил глава города.

С 22 января мэр отменил некоторые ограничения. В Москве вновь заработали в очном формате колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы. Кроме того, открылись музеи, а театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50% от общего количества мест.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу пока остается действующим. Также сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.  Ограничения пока распространяются и на работу общепита.

Ранее в оперштабе сообщили, что за прошедшие сутки в Москве был зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост заболевших коронавирусом.

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