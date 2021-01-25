В стране и мире Коронавирус Гинцбург прокомментировал новое предупреждение в инструкции к вакцине «Спутник V» Анна Назайкина Ранее появилась информация о том, что вакцину необходимо с осторожностью применять при иммунизации пациентов со злокачественными новообразованиями. © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Инструкция к вакцине «Спутник V» не запрещает прививку онкобольным. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. «Есть только указание о применении... с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — передает его слова РИА Новости. Ранее появилась информация о том, что «Спутник V» необходимо с осторожностью применять при иммунизации пациентов со злокачественными новообразованиями. Это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика