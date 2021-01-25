В Москве зафиксирован минимальный с конца сентября суточный прирост COVID-19

За прошедшие 24 часа в Москве зарегистрировано 2382 новых случая заражения коронавинусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

В последний раз такой низкий показатель (2308) был зафиксирован 30 сентября 2020 года. Затем суточное число постоянно увеличивалось.

Всего с начала пандемии в столице заболели 915 508 человек, скончались 13 013, выздоровели 779 824.