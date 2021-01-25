Забытый на острове: рыбак ждал спасения всю ночь на острове посреди Ангары

На необитаемом острове на реке Ангаре житель Иркутска провел 11 часов. При этом температура воздуха была около 20 градусов мороза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Как выяснилось, рыбака на остров привез его друг. Это место считается популярным среди любителей зимней ловли и находится в городской черте. Однако приятель забыл забрать мужчину домой. А телефон рыбака разрядился, и позвонить в экстренные службы он не мог.



Как сообщили в МЧС, мужчина провел на острове всю ночь. Утром крики о помощи услышали прохожие, они и вызвали спасателей. Прибывший отряд доставил мужчину на «большую землю» на лодке. Рыбак от госпитализации отказался, объяснив, что чувствует себя нормально.