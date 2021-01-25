В ВС Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Проверка стартовала в понедельник, 25 января, по распоряжению главы военного ведомства Виктора Хренина. На сайте Минобороны отмечается, что основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боеготовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

«Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», - сказали в МО республики.

В ведомстве добавили, что пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.