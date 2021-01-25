Disney заблокировал для показа дошкольникам «Дамбо» и «Питера Пэна» из-за расизма

Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал для просмотра детям младше семи лет мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и приключенческий фильм «Швейцарская семья Робинзонов». Об этом сообщает Daily Mail.

Как предполагает издание, доступ к мультфильму «Дамбо» был ограничен из-за стереотипного изображения афроамериканских рабочих, которые «просаживают все деньги». В «Питере Пэне» индейцев называют «краснокожими».

В «Котах-аристократах» некоторые животные имеют раскосые глаза и выступающие вперед зубы, в чем увидели «карикатуру на азиатские народы». Что касается фильма «Швейцарская семья Робинзонов», то в нем есть герои-пираты, у которых «желтые и коричневые» лица. По информации издания, блокировка не распространяется на взрослые аккаунты.

Осенью 2019 года стало известно, что Disney начал предупреждать о «вредных стереотипах» и «негативных изображениях» в мультфильмах «Леди и Бродяга», «Дамбо», «Книга джунглей» и других.