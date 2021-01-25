Путин поздравил певца и композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем

Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Вячеслава Добрынина с 75-летием. Президент России отметил, что его ценят не только как исполнителя, но и как автора талантливых произведений. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Вячеслав Григорьевич! Примите поздравления с 75-летием. Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят Вас не только как певца, но и как яркого композитора – автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих Ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей», - говорится в поздравлении.

Также глава государства пожелал Добрынину здоровья и вдохновения.

Вячеслав Добрынин - российский композитор и певец, народный артист Российской Федерации. Среди его наиболее известных хитов - «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Льется музыка». Неоднократно становился лауреатом премий «Овация», «Золотой граммофон», «Песня года».