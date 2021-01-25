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В России продлят еще на год действие ряда лицензий для предпринимателей

Тамара Астапенкова
12:39 25.01.2021
По словам Михаила Мишустина, данная мера поддержки коснется десяти сфер бизнеса.
В России продлят еще на год действие ряда лицензий для предпринимателей
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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Правительство РФ продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник, 25 января, премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году», - сообщил глава кабмина.

Мишустин пояснил, что мера поддержки «лицензии автоматом», которая показала свою эффективность во время пандемии коронавируса, коснется порядка десяти сфер бизнеса. Он добавил, что в период распространения COVID-19 были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило не только снизить издержки по переоформлению документов, а предпринимателям продолжить свою работу, но самое главное защитить здоровье людей, отметил премьер-министр.

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