В России продлят еще на год действие ряда лицензий для предпринимателей

Правительство РФ продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник, 25 января, премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году», - сообщил глава кабмина.

Мишустин пояснил, что мера поддержки «лицензии автоматом», которая показала свою эффективность во время пандемии коронавируса, коснется порядка десяти сфер бизнеса. Он добавил, что в период распространения COVID-19 были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило не только снизить издержки по переоформлению документов, а предпринимателям продолжить свою работу, но самое главное защитить здоровье людей, отметил премьер-министр.