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СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни

Светлана Иванова
12:44 25.01.2021
Речь идет о композициях «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука».
СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Globallookpress
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Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля. Это выяснили сотрудники музея Высоцкого в Екатеринбурге, анализируя попавшие к ним рукописи барда. Бизнесмен Андрей Гавриловский, предоставивший документы музею, выкупил их у букинистов.

Среди бумаг оказался интересный договор – трудовое соглашение между Высоцким и филармонией Ярославля. В соответствии с документом, автор продал стихи и музыку на свои песни «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука» филармонии.

Соглашение представляет собой схему, по которой Высоцкому выплатили деньги за концерт. Филармония провела выступление с участием других исполнителей, а одно из отделений отдала Высоцкому. Чтобы ему заплатить, составили документ, якобы он для филармонии написал текст и музыку к композициям. При этом песни «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука» уже тогда были очень популярными, пояснил бизнесмен суть схемы Е1.RU.

Концерт барда Ярославлю обошелся в 540 рублей: по 80 рублей  за слова и по 100 рублей — за музыку.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность найденных документов. В соответствии с заключением экспертов, подпись и рукописи сделаны рукой Высоцкого, так что формально филармония могла претендовать на авторские права. Вскоре бумаги займут свое место среди экспонатов музея Высоцкого в Екатеринбурге.

Во вторник, 25 января, исполняется 83 года со дня рождения Владимира Высоцкого. Творчество советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен стало культурным достоянием нашей страны и «совестью эпохи».

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