Названа причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука

Причиной смерти российского стилиста Александра Шевчука стали осложнения после аппендицита, сообщает «СтарХит». Об уходе из жизни своего давнего друга в ночь на 25 января рассказала в соцсетях певица Лайма Вайкуле. Мужчина скончался на 55-м году жизни.

По информации издания, Шевчук был госпитализирован слишком поздно, начался перитонит, который вызвал заражение. Медикам не удалось спасти мужчину.



Напомним, что Шевчук работал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Земфира. Также стилист участвовал в создании образов для звезд в таких популярных телешоу и международных конкурсах, как «Евровидение», «Голос», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Ледниковый период», «Достояние республики».