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Названа причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука

Анна Назайкина
12:26 25.01.2021
Мужчина скончался на 55-м году жизни.
Названа причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука
© Фото: alex_shevchuk_stylist, Instagram
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Причиной смерти российского стилиста Александра Шевчука стали осложнения после аппендицита, сообщает «СтарХит». Об уходе из жизни своего давнего друга в ночь на 25 января рассказала в соцсетях певица Лайма Вайкуле. Мужчина скончался на 55-м году жизни.

По информации издания, Шевчук был госпитализирован слишком поздно, начался перитонит, который вызвал заражение. Медикам не удалось спасти мужчину.

Напомним, что Шевчук работал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Земфира. Также стилист участвовал в создании образов для звезд в таких популярных телешоу и международных конкурсах, как «Евровидение», «Голос», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Ледниковый период», «Достояние республики».

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