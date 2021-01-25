Умер продюсер «Последнего танго в Париже»

Итальянский продюсер Альберто Гримальди, участвовавший в создании фильмов «Хороший, плохой, злой», «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка», умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

По информации издания, о смерти Гримальди рассказал его сын Маурицио. По его словам, Альберто умер в силу естественных причин.

Альберто Гримальди сотрудничал с такими великими режиссерами, как Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и Мартин Скорсезе. Его последней работой стала картина «Банды Нью-Йорка» Скорсезе, которая была номинирована на «Оскар» за лучший фильм.