Арестован подозреваемый в нападении на росгвардейца во Владивостоке

На два месяца арестован подозреваемый в нападении на сотрудника Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке. Соответствующее решение принял суд. Речь идет о 28-летнем жителе города.

«По ходатайству следователя арест на два месяца», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

В субботу, 23 января, во Владивостоке прошел несогласованный митинг, в ходе которого были зафиксированы случаи применения насилия в отношения представителя власти. По данным фактам возбудили два уголовных дела.

Фигурант первого из них был задержан. По данным следствия, он совершил нападение на правоохранителя и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. В СКР также сообщили о неизвестном мужчине в маске, который ударил руками заместителя командира полка ППСП УМВД и старшего инспектора отделения организации службы полка ППСП УМВД. Нападавшего, который скрылся с места инцидента, сейчас ищут.