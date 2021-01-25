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Арестован подозреваемый в нападении на росгвардейца во Владивостоке

Светлана Иванова
12:01 25.01.2021
Нападение на представителя власти произошло в ходе несогласованного митинга в субботу, 23 января.
Арестован подозреваемый в нападении на росгвардейца во Владивостоке
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
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На два месяца арестован подозреваемый в нападении на сотрудника Росгвардии на несогласованном митинге во Владивостоке. Соответствующее решение принял суд. Речь идет о 28-летнем жителе города.

«По ходатайству следователя арест на два месяца», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

В субботу, 23 января, во Владивостоке прошел несогласованный митинг, в ходе которого были зафиксированы случаи применения насилия в отношения представителя власти. По данным фактам возбудили два уголовных дела.

Фигурант первого из них был задержан. По данным следствия, он совершил нападение на правоохранителя и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. В СКР также сообщили о неизвестном мужчине в маске, который  ударил руками заместителя командира полка ППСП УМВД и старшего инспектора отделения организации службы полка ППСП УМВД. Нападавшего, который скрылся с места инцидента, сейчас ищут.

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