В Роскосмосе прокомментировали информацию об отстранении от лунной программы

В Роскосмосе ответили на сообщения об отстранении от участия в лунной программе. Российская сторона отказалась от сотрудничества в рамках проекта Gateway. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе госкорпорации.

«По результатам проработки Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона мониторит ситуацию и «готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес».

В Роскосмосе рассказали, что в июне 2020 года представители госкорпорации по приглашению американской стороны приняли участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway.

Переговоры по созданию окололунной станции между Москвой и Вашингтоном ведутся с весны 2018 года. США предложили России принять участие в создании шлюзового модуля, предназначенного для выходов в открытый космос, по их чертежам. Российская сторона настаивает на том, что готова участвовать в проекте только на равных условиях.