Эксперт пояснил, чем может грозить вывод части «умных» счетчиков за пределы правового поля

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала информацию о том, что в России около миллиона «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона. По словам эксперта, такие ограничения стали неожиданными для рынка и граждан.

«Такое внезапное ограничение пригодности целой группы приборов учета, которые позволяют передавать показания дистанционно, является большой неожиданностью и для рынка, который вкладывался в установку этих приборов, и для граждан», - рассказала «Звезде» Разворотнева.

Ранее появилась информация, что четыре крупнейших оператора телефонной связи направили заместителю главы Минцифры РФ Олегу Иванову письмо, в котором рассказали о возникшей проблеме. В России единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана отечественная технология беспроводной передачи данных NB-Fi, а иностранный стандарт NB-IoT (Narrowband Internet of Things) в этот перечень не вошел.

«Нам много лет говорили о том, что за такими “умными” счетчиками будущее. И кто-то в инициативном порядке начал их устанавливать. А теперь оказалось, что легальным будет только один вид счетчиков, только один протокол передачи. Все остальные – вне закона. Мне кажется, что это очень неправильная история», - считает Разворотнева.

По ее словам, в стране катастрофически не хватает приборов учета, при этом не только «умных», но и простых, в частности – приборов учета воды.

«Это огромная проблема, это делает непрозрачными отрасли ЖКХ. И вот сейчас, когда бизнес не очень торопится вкладываться в эту сферу, перечеркнуть все те инвестиции, которые были сделаны. Это совсем не правильно. Я надеюсь в министерстве отреагируют на письмо участников рынка и изменят это решение», - добавила Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что если возникнет вопрос о замене приборов учета электроэнергии, то в большей степени эти расходы лягут на бизнес.

«Если у нас “умные” счетчики ставились, то это была общедомовая система считывания показаний. Иначе и смысла нет. Прелесть этих систем в том, что они одномоментно со всех квартир, без участия жителей, позволяют передавать показания», - рассказала эксперт.

Она добавила, что в эти проекты вкладывали и операторы телефонной связи, и управляющие компании. И теперь есть риск, что бизнес-структуры не будут пытаться что-то улучшать в домах, опасаясь очередного постановления, уточнила Разворотнева.