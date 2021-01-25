Подозреваемым в двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение оружия» и «Пособничество в убийстве двух и более лиц». Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она подчеркнула, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного 1989 года рождения и его пособника. Отмечается, что второй подозреваемый был задержан 24 января.

Инцидент произошел 22 января, во время празднования свадьбы в Новой Москве. На второй день торжества между братом жениха и одним из приглашенных произошел конфликт, переросший в драку. Соперников разняли гости, после чего участники перепалки вышли на улицу поговорить. Вместе с ними отправился и 34-летний жених. Позже гости слышали выстрелы, но приняли их за салют. Тела жениха и его брата нашла невеста после окончания торжества.