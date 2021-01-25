Разрезает атмосферу словно нож: ученые научились стабильно передавать лазерный сигнал в космос

Ученые придумали способ стабильной передачи лазерного сигнала через атмосферу. Для этих целей группа исследователей из Международного центра радиоастрономических исследований и Университета Западной Австралии разработала новую технологию.

Как рассказал ведущий автор исследования Бенджамин Дикс-Мэтьюз, аспирант Международного центра радиоастрономических исследований, метод эффективно устраняет атмосферную турбулентность, благодаря чему лазерные сигналы могут поступать из одной точки в другую без помех со стороны атмосферы, передает Sciensealert.

Технология предполагает создание двух терминалов: на Земле и в космосе. Активный терминал использует небольшую четырехпиксельную камеру, которая измеряет боковое движение принимаемого луча. Замеры этого положения затем используются для активного управления зеркалом, которое удерживает принятый луч в центре и устраняет боковое движение, вызванное турбулентностью атмосферы.

По сути, система компенсирует искажающие эффекты движущегося воздуха в трех измерениях, то есть влево-вправо, вверх-вниз и, что особенно важно, вдоль линии полета», отмечают ученые.

По словам разработчиков технологии, с ее помощью можно безопасно и с более высокой скоростью, нежели текущая радиосвязь передавать данные между спутниками и нашей планетой.

С практической точки зрения, при установке двух терминалов: одного - на Земле, а второго – на вращающемся в космосе спутнике, можно исследовать законы фундаментальной физики, и теорию Эйнштейна, в частности.

Пока новая лазерная система была испытана на относительно коротком расстоянии - 265 метров.