Назван простой способ диагностики коронавируса в домашних условиях

Врачи назвали простой способ оценить вероятность заболевания COVID-19, просто прикоснувшись к коже. Симптомы коронавируса включают в себя высокую температуру, кашель и потерю запаха или вкуса.

У большинства людей, зараженных коронавирусной инфекцией, наблюдается по крайней мере один из них. Газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании пишет, как обнаружить лихорадку, если под рукой нет термометра.

«Если при прикосновении к груди или спине вы ощущаете жар, это говорит о том, что у вас высокая температура», - говорится в сообщении.

В этом случае необходимо остаться дома и вызвать врача, чтобы пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Режима самоизоляции нужно придерживаться до получения результатов тестирования.

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 19 290 случаев заболевания, 19 003 человека выздоровели, 456 человек умерли.