Жителям Европейской России пообещали рекордно теплую погоду

В последнюю неделю января в европейской части России установится рекордно высокая для этого времени года температура. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С пятницы зафиксирован и в течение первой половины недели будет продолжаться очень устойчивый перенос очень теплых воздушных масс со Средиземного моря, даже частично будет поступать воздух из субтропиков Атлантики. Понятно, что это очень теплые воздушные массы. Трансформируясь, охлаждаясь, они приходят в центр Европейской России с температурами близкими к максимально зафиксированным за весь период наблюдений: от 0 до +3 градусов, даже +4», - приводит РИА Новости слова метеоролога.

При этом синоптик добавил, что, как правило, последние пять дней января и первые два дня февраля являются наиболее холодными по климатическим данным за зимний период в Европейской России.

«Такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на 10, 12, даже 13 градусов выше нормы. Длительный период аномально теплой погоды», - объяснил он.

Вильфанд также сообщил, что на юг европейской части страны придет аномальное тепло. Температура в этом регионе будет достигать от плюс 10 до плюс 14 градусов. На востоке ЦФО, по данным синоптика, температура будет превышать норму на 16 градусов.